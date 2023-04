Scandiano dice addio ai sogni di gloria

Luci e ombre nella serie B del basket femminile. La Chemco Puianello (22) vince a Rimini (10) per 75-76 dopo un supplementare. Le gialloblu partono male (25-13 al 10’) ma concedono alle locali solo tre punti dai liberi in tutto il secondo quarto (28-25 all’intervallo). Ogni tentativo di strappo romagnolo è ricucito da Manzini e Dettori, con quest’ultima che sigla il 66 pari con cui si va all’overtime, dove Raiola, con un 22 ai liberi a 3” dal gong, regala la vittoria a Puianello. Puianello: Oppo 3, Moretti 9, Manzini 22, Luppi, Albertini, Dettori 17, Dzinic 10, Cherubini, Raiola 14, Torelli, Boiardi 1, Graffagnino. All. Giroldi. Scandiano (14) torna a casa sconfitta da Forlì (12) e dice matematicamente addio alla possibilità di agganciare il quarto posto che regala gli spareggi per le fasi nazionali. Partita sempre in equilibrio (19-21, 37-36, 49-43 i parziali) decisa da Vespignani (24) che firma il 64-57 finale. Scandiano: Fedolfi 11, Pignagnoli 6, Balboni 12, Marino 14, Meglioli A. 2, Teti ne, Pellacani, Cantore 1, Meglioli E. 6, Nalin n.e.. All. Pozzi.

c.c.