Scandiano e Correggio, partenza a tutto gas

La prima giornata dei campionati di Serie A2 e B di hockey su pista regala belle soddisfazioni alle squadre reggiane, in particolare in A2, con le vittorie esterne di Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio. In B, il derby tra Rotellistica Sasco Scandiano e Minimotor Correggio va alla squadra ospite, mentre il Roller Scandiano perde di misura a Cremona.

SERIE A2. Il Roller Scandiano fatica tanto, sbaglia qualcosa di troppo, ma alla fine vince 4 a 3 a Montecchio Precalcino. Gara sempre sul filo di un gol, sino al 3 a 3: a 7’ dalla fine lo spagnolo Rocha trova il 4 a 3, ma a 13 secondi dalla fine è il portiere rossoblù Matteo Vecchi (nella foto sopra) a chiudere la porta sul tiro diretto di Zanini che poteva valere il pareggio dei locali.

Mister Cupisti ha schierato i portieri Dimone e Vecchi, un tempo per uno; nel quintetto iniziale anche Busani, Deinite (1 gol), Rocha (1) ed Ehimi. Poi Stefani (1), Uva, Barbieri e Vaccari.

La Bdl Minimotor Correggio gioca una buona partita sulla pista del Roller Bassano ed alla fine passa per 6 a 2, la vittoria più netta di entrambi i gironi. Ancora sul 3 a 2 a sei minuti dalla fine, la Bdl di mister Jara preme sull’acceleratore e risolve con tre gol in tre minuti. Correggio ha iniziato con Salines, Tudela (3), Righi, Cunegatti e Caroli (1). Poi la doppietta di un ottimo Casari, Ferrari, Maniero, Gallo e Pavan. La parte del leone l’ha fatta il cileno Tudela che ha realizzato gol, anche individuali, di ottima fattura.

SERIE B. Finisce 4 a 2 per gli ospiti il derby tra la Rotellistica Sasco di Barbieri e la Minimotor, già sul 3 a 0 al 15’ del primo tempo. Sasco inizialmente con Brunelli, Consiglio (1), Gioele Ganassi (1), Castaldi e Pozzi; poi Gabriele Ganassi, Ferrarini, Calia, Gimeno e Pisati. Minimotor di mister Bastias con Pedroni, Mangano, Ferrari (3), Pozzi, Orfei (1); Holban, Gabbi e Gasparini. Perde 3 a 2 a Cremona il Roller Scandiano di Adriano Vaccari, portando a referto M. Vaccari, D. Vaccari (1), Vivi, Bonettini, Spada; Natali (1), Capoluongo, Andrea Giovannelli e Antonio Giovannelli.

Claudio Lavaggi