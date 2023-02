Scandiano e Correggio vincono di ’corto muso‘

SCANDIANO

2

THIENE

1

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Busani, Ehimi, Deinite, Rocha; Uva, Barbieri, Vivi, Stefani, Dimone. All. Cupisti.

HOCKEY THIENE: Dalla Vecchia, Casarotto, Poli, Ballardin, Conzato; Scuccato, Zarantonello, Dal Prà, Sperotto, Crivellaro. All. Thiella.

Arbitro: Di Domenico di Correggio.

Reti: pt 7.23 Deinite, 13.51 Poli; st 10.54 Rocha (t.d.).

Bella vittoria, sia pur con il minimo scarto e con punteggio non proprio hockeistico, del Roller Scandiano che supera per 2 a 1 quel Thiene che fino a ieri gli era appaiato al quarto posto. Una partita tattica, dove comunque i portieri hanno fatto molto bene; per vincere Scandiano ha dovuto segnare due gol di grandissima fattura. Il primo è di Deinite: l’attaccante controlla da dietro porta, entra in area e infila la pallina nell’angolino sulla spalla del portiere. Il secondo è di Rocha su tiro diretto (nella foto Bertolani in alto il momento del gol): lo batte con pazienza, mette a terra il portiere e lo infila. Poi c’è da soffrire a difendere il risultato, ma Rocha, Ehimi e il portiere Vecchi lo fanno benissimo.

CORREGGIO. Risultato in fotocopia per la Bdl Minimotor che vince a Montale il derby contro l’Amatori Modena per 2 a 1.

Qui la gara è leggermente diversa, perché i locali passano dopo soli 46 secondi con Pochettino. Correggio va al riposo sullo 0-1, ma dopo 54 secondi della ripresa è Tudela a firmare il pareggio. Passano altri due minuti e Diego Casari infila l’ex Moncalieri per il 2 a 1.

Poi sono 22 minuti di sofferenza, con il portiere Salines (appena convocato al raduno azzurro under 23) ad ergersi da baluardo davanti ad una difesa molto attenta. Modena di Scutece con Moncalieri, Cervi, Siberiani, De Tommaso, Pochettino; Ferri, Ligabue, Fontanesi, Vandelli, Manca. La Bdl Minimotor di mister Jara ha risposto con Salines, Tudela, Righi, Cunegatti, Casari; Gabbi, Scarpa, Pedroni, Caroli e Pavan. Le reti: pt 0.46 Pochettino; st 0.54 Tudela, 2.52 Casari. Ha arbitrato Nicoletti di Vicenza.

A FEMMINILE. Oggi alle 12 a Montale in pista la Rotellistica Sasco Scandiano di Barbieri nel derby col Modena.

Claudio Lavaggi