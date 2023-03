Scandiano fa l’impresa

Il successo sul fanalino di coda Anzola (10) rafforza il primato della Bmr Basket 2000 (40) nel campionato di Serie C Gold.

La formazione di coach Diacci supera 84-64 i bolognesi, mettendo a segno la bellezza di 11 triple, e approfitta della sconfitta del Bologna Basket 2016, battuto a Forlimpopoli e scivolato a quattro lunghezze: nelle fila bianco-rosso-blu i più prolifici sono Sakalas (15 punti) e Longagnani (13), in doppia cifra al pari di Codeluppi (10) e Longoni (10).

Bella affermazione anche per l’E80 Group Castelnovo Monti (18): gli appenninici ritrovano il sorriso regolando 75-56 il CMP Global Basket Granarolo (18) e agganciandolo al nono posto. In evidenza Pocius, autore di 19 punti, e Parma Benfenati (15); 14 i punti di Sieiro, che aveva al PalaGiovanelli il padre, venuto a tifare per lui dall’Argentina.

Terzo stop di fila, infine, per una Dilplast Clevertech Montecchio (22) coi cerotti: la squadra di Cavalieri cade 86-60 sul campo del Ferrara Basket 2018 (26), con Pedrazzi (18) e Belloni (15) ultimi ad arrendersi.

Serie C Silver – La Pallacanestro Correggio (46) rispetta il pronostico e domina la sfida testa-coda di C Silver, travolgendo 94-59 al PalaPietri il fanalino Grifo Imola (4) con 20 punti di Matteo Guardasoni e 14 di Lavacchielli.

Impresa casalinga per l’Emil Gas Scandiano (36), che aggancia il terzo posto grazie al 74-72 del PalaRegnani con la Virtus Medicina (34): privi di Levinskis e Coslovi, i bianco-blu si impongono grazie ai 23 punti di capitan Astolfi, oltre ai 14 a testa di Fontanili e Galvan.

Prosegue la striscia positiva della Pallacanestro Novellara (32), vittoriosa 102-75 in trasferta coi bolognesi dell’Omega Basket (14): in evidenza Folloni (22) e Morini (20).

L’unica reggiana sconfitta in categoria è la Rebasket (24), che si arrende 84-65 all’Arena Sport contro Santarcangelo (34).

Inutili i 15 punti di Rovatti.

Serie D – Nella poule playoff di Serie D stop esterno per la Scuole Basket Cavriago (6), battuta 76-67 sul parquet di Vignola (12): non bastano, agli uomini di Bellezza, i 16 punti di Benvenuti ed i 15 di Sandrolini.

Nella poule playout, invece, l’altra formazione cavriaghese dell’SB (10) viene sconfitta 72-51 in casa da Russi (10), che opera l’aggancio in graduatoria: tra i padroni di casa i migliori marcatori sono La Rocca e Azzali, entrambi autori di nove punti.

Damiano Reverberi