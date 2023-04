Scandiano gioca la gara perfetta

Nel campionato di Serie A2 di hockey su pista, il Roller Scandiano gioca sulla difficile pista di Breganze la partita perfetta, vincendola per 7 a 3 e dimostrando una superiorità addirittura superiore alle attese.

In fase offensiva concretizza il massimo possibile e in difesa lascia davvero poco agli avversari. Tra l’altro vanno in gol ben cinque giocatori, con l’asse Ehimi-Uva determinante. Busani si dimostra spietato sui tiri diretti, due realizzati su due tirati. Roller Scandiano di mister Cupisti con Dimone, Deinite (1 gol), Rocha (1), Ehimi (2), Uva (1); Busani (2), Barbieri, Stefani, Vaccari, Vecchi.

CORREGGIO. Non così la Bdl Minimotor che perde a Thiene per 6 a 2, già sotto 5 a 1 dopo 15 minuti del primo tempo. A referto mister Farinola ha portato Salines, Tudela, Cunegatti, Caroli, Casari (1); Righi (1), Holban, Maniero, M. Pedroni, F. Pedroni. In classifica, il Roller Scandiano è quarto a 22 punti, Correggio penultimo a 9, con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione occupata dal solo Seregno.

SERIE B. Minimotor Correggio – Cremona 10 a 4: poker di reti di Manuele Pedroni, poi Holban (3), Ferrari (2) e Pozzi. Sasco Rot. Scandianese – Mirandola 2 a 9, con doppietta reggiana per Gioele Ganassi.

Pesaro – Italplastics Correggio 4 a 3 con reti reggiane di Castiglioni (2) e Giannotti (1).

c.l.