Scandiano ospita l’arrembante Novellara

E’ un derby ad aprire il 2023 del campionato di C Silver, che mette in programma la penultima giornata d’andata.

Al PalaRegnani di Scandiano, con palla a 2 prevista per le 18, l’Emil Gas (16) ospita una Pallacanestro Novellara (14) in grande ascesa, viste le 4 vittorie consecutive prima della sosta per le festività: gli scandianesi, che hanno come ex il tecnico Spaggiari e capitan Astolfi, vogliono rilanciarsi dopo lo stop rimediato nell’ultima gara dell’anno solare contro la capolista Correggio, riprendendo il proprio posto ai piedi del podio in attesa di recuperare la sfida col fanalino 4 Torri Ferrara; di diverso avviso gli ospiti, che puntano forte su Folloni e Doddi, anch’egli con trascorsi dall’altra parte della barricata, per consolidarsi nelle zone che contano della classifica.

Correggio. Al vertice, come detto, c’è una Pallacanestro Correggio (26) senza macchia, che ha chiuso il 2022 con 13 vittorie in altrettanti incontri. Difficile che la trasferta delle 19 sul campo del BSL San Lazzaro (6) possa regalare sorprese in negativo, ma dopo un paio di settimane senza impegni ufficiali è bene scendere in campo con la giusta concentrazione. Tra i bolognesi il pericolo numero uno è il baby Gamberini, play da 18 punti ad allacciata di scarpe, mentre il contributo in termini di esperienza è dato dalla 33enne ala Tapia (10,2).

Rebasket. In cerca di conferme c’è infine la Rebasket (12), che affronta alle 21 la trasferta di Parma contro il Magik (22), secondo della classe. E’ proprio nelle gare esterne che gli uomini di Casoli possono trovare il salto di qualità, visto che finora il loro ruolino lontano dall’Arena Sport parla di una sola vittoria e 5 kappao, anche se violare il PalaPadovani sarà tutt’altro che agevole, visti i tanti atleti di valore nelle fila locali, su tutti Gorreri (16,6), Colonnelli (16,3) ed il lungo reggiano Brogio (11,3).

d.r.