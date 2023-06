Scandiano perde due scudetti

Quasi in fotocopia: alla stessa ora si affrontano due formazioni di Scandiano e due di Valdagno: a Matera è la Rotellistica Sasco Scandianese che presenta in porta Greta Ganassi, a Valdagno è il Roller Scandiano che in pista ha il fratello Gioele Ganassi.

Entrambe le squadre, che appartengono a società differenti, subiscono quattro gol e chiudono i loro sogni di scudetto: la Sasco nel campionato femminile di Serie A, il Roller nel campionato under 19. Sasco. Perde 4 a 1 dalle più esperte vicentine, sostenuta da una Ganassi (che è allenata da Pierluigi Aguzzoli) davvero mostruosa. Ma in attacco le ragazze di Massimo Barbieri sono troppo morbide e la cosa più bella è proprio il gol della bandiera dell’argentina Agustina Pinto, servita dalla connazionale Gimeno. Due pali della Berti confermano comunque che la Sasco ha giocato una buona gara.

ROLLER. Aveva la sfortuna di giocare proprio in casa dell’avversaria e il 2 a 0 (gol di Uva e Vaccari) aveva un po’ illuso. Poi i veneti si sono ripresi, hanno pareggiato sul 2 a 2, prima di subire il 3 a 2 di Stefani. Scandiano, però, non è riuscita ad addormentare la gara ed è andata sotto 3 a 4. A 25 secondi dalla fine Crocco ha colpito al volto Ganassi in un contrasto forse evitabile e Stefani è andato sul dischetto, fallendo però il gol del possibile pareggio.

c.l.