Scandiano recupera È caccia al 3° posto

Emil Gas Scandiano (38) a caccia del terzo posto in solitaria nel recupero di Serie C Silver, in programma alle 21,15 al PalaRegnani contro il BSL San Lazzaro (18). La gara non si disputò a metà febbraio a causa della rottura dell’impianto di riscaldamento e vede i padroni di casa decisi a conquistare la terza vittoria consecutiva, dopo quelle con Medicina e 4 Torri Ferrara. Il team felsineo, che nell’ultimo turno ha perso a Novellara, fa invece leva sul giovane Gamberini, play da 18,2 punti di media per gara: all’andata Scandiano vinse 73-63 grazie a 17 punti di Galvan.