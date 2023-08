Scandiano ritrova Brevini e Bini

Altro tris di conferme in casa Pallacanestro Scandiano: Alice Brevini, Sofia Bini e Martina Teti completano il parco dei rinnovi in casa biancoblu in vista del prossimo campionato di Serie B femminile. Per i primi due nomi, in realtà, si tratta quasi di un acquisto, poiché Brevini e Bini sono state ferme tutto lo scorso anno, causa infortunio. Brevini, classe 1993, nella stagione 202122 aveva realizzato ben 18 punti di media con la maglia scandianese, dopo aver indossato la casacca di Juvenilia, Cavezzo, Castelmaggiore e Puianello. Per Bini sarà il quarto torneo all’ombra della Rocca, dopo la lunga parentesi alla Cestistica Spezzina, con cui ha esordito in A2. Teti, infine, è una classe 2003 ormai nel giro della prima squadra da qualche stagione e continuerà a portare il proprio supporto alla causa. Tante conferme anche in casa Chemco Puianello. Dopo i due botti Olajide e Bernardoni, il sodalizio castellese ha rinnovato i contratti di sei elementi: capitan Boiardi, Manzini, Raiola, Dettori, Dzinic e Luppi.

