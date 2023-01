Scandiano sbanca Fiorenzuola

Chiusura di prima fase in bellezza per la palla a spicchi femminile. La capolista Chemco Puianello (24) risponde al ko infrasettimanale, nel derby contro Scandiano, con un pronto riscatto, superando tra le mura amiche il Parma Basket Project (4) per 81-59. La resistenza ospite dura un quarto (23-16 al 10’) poi le gialloblu di coach Giroldi chiudono la contesa (40-23 al 20’, 59-42 al 30’) grazie alla doppia-doppia di Marina Dzinic (18 punti e 10 rimbalzi).

Puianello: Oppo, Moretti 13, Manzini 16, Luppi 4, Martini 2, Albertini 3, Dettori 11, Dzinic 18, Cherubini 2, Raiola 4, Valdo, Boiardi 8. All. Giroldi.

La copertina della settimana però spetta alla Pallacanestro Scandiano (20) che sbanca il parquet di Fiorenzuola (16) per 46-57, nello scontro diretto per il terzo posto e guadagna due punti preziosi in vista della seconda fase. Ottime le prestazioni delle cugine Meglioli: Emma trascina le biancoblu per tre quarti poi la baby Aurora, infila i canestri decisivi nell’ultimo periodo.

Scandiano: Fedolfi 2, Pignagnoli 3, Marino 5, Meglioli A. 10, Bocchi 3, Teti ne, Nalin ne, Meglioli E. 25, Balboni 4, Cantore 5, Pellacani, Brevini ne. All. Pozzi.

Ora un weekend di stop alle gare ufficiali, poi si ripartirà con la seconda fase dove si scontreranno le otto migliori formazioni della regione.

c.c.