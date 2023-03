Scandiano sfida Medicina per il podio

Poker di impegni per le reggiane di C Silver, impegnate nell’11esima giornata di ritorno. Il programma è aperto dall’Emil Gas Scandiano (34), di scenaalle 18 al PalaRegnani in un match chiave per la rincorsa al terzo gradino del podio: i bianco-blu, reduci dallo stop di Santarcangelo, ospitano la Virtus Medicina (34), che li appaia in graduatoria a -2 dal terzo posto e dovranno purtroppo fare a meno di Coslovi e Levinskis, per cui la contesa si preannuncia in salita. Un’ora più tardi spazio alla Pallacanestro Correggio (44), che non dovrebbe aver problemi nel consolidare il proprio posto in vetta: al PalaPietri arriva il fanalino Grifo Imola (4), reduce da 15 stop di fila e dai 121 punti subiti con Novellara, che non sembra avere le armi per poter frenare la capolista di coach Stachezzini, sempre più lanciata verso il primo posto matematico.

Alle 20,15 tocca alla Rebasket (24), che vuole colmare il gap di 2 lunghezze che la separa dall’ottava piazza: all’Arena Sport, tuttavia, arriva la già citata Santarcangelo (32), squadra con parecchia produttività offensiva, che farà di tutto per infliggere il secondo stop di fila alla squadra di Casoli.

Chiusura dedicata alla Pallacanestro Novellara (30), che vuole proseguire nella sua serie positiva a Bologna contro l’Omega Basket (14), quartultima in classifica.