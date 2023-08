Scandiano si rafforza Da Puianello arriva la play

Ultimi movimenti per il basket mercato delle formazioni femminili di casa nostra che si presenteranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B.

Dopo la conferma del blocco che ha fatto molto bene nella stagione appena conclusa, la Pallacanestro Scandiano aggiunge al roster la play Martina Torelli (foto a sinistra), classe 2007, che dopo due anni nel gruppo della serie B di Puianello, vestirà i colori del sodalizio biancoblu.

Dopo aver completato l’organico a livello senior, Puianello ha confermato tante giovani di belle speranze che si sono gia messe in mostra negli scorsi tornei. Le baby, classe 2004, Albertini, Graffagnino e Corradini faranno parte in pianta stabile dell’organico della serie B e daranno man forte anche alla Go Basket in serie C, così come le tre atlete, classe 2007, Cecilia Cherubini (foto a destra), Valdo e Castagnetti.

Rinnovata anche la fiducia allo staff tecnico guidato da coach Giancarlo Giroldi che siederà per il terzo anno consecutivo sulla panchina castellese, cosi come il duo Pozzi-Corradini sarà ancora al timone di Scandiano per la seconda stagione di fila.

Rinnovo anche per il coach scandianese Gigi Piatti che allenerà Cavezzo nella prossima stagione e dunque incrocerà le armi con Puianello e Scandiano; confermato in blocco il gruppo che ha colto il secondo posto in regione su cui avverranno innesti di qualità.

c.c.