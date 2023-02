Scandiano travolge Correggio

CORREGGIO

4

SCANDIANO

9

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Tudela (4 gol), Righi, Cunegatti, Casari; Maniero, Scarpa, Caroli, Casari, M. Pedroni, F. Pedroni. All. Jara.

ROLLER SCANDIANO: Dimone, Busani (2), Rocha, Ehimi (2), Uva (3); Vivi, Stefani, Barbieri, Deinite (2), Vecchi. All. Cupisti.

Arbitro: Toti di Salerno.

Pesante sconfitta di Correggio per 4 a 9 nel derby di Serie A2 di hockey su pista, con Scandiano in vantaggio già al secondo minuto ad opera dell’ex Ehimi e poi a maramaldeggiare sino al 5 a 0 all’intervallo. Piccola reazione dei locali sul 5 a 2, poi Scandiano dilaga sino al 9 a 2. A partita finita, altra doppietta di Tudela per un totale di quattro reti, con il cileno unico a salvarsi nella truppa di Jara. Di contro Scandiano fa tutto bene: il portiere Dimone sicuro tra i pali, Rocha con le sue invenzioni, Uva con la sua velocità, Ehimi, Deinite e Busani con i tiri che portano in paradiso il Roller, secondo in classifica a -2 dal Breganze e con una gara in meno. I rossoblù sono una bella realtà, giocano un hockey veloce e vanno in gol con azioni pregevoli.

SERIE B. A sorpresa, Roller Scandiano - Minimotor Correggio 6 a 4, Italplastics Correggio - Sasco Rot. Scandianese 2 a 6. Per Correggio un weekend assolutamente da dimenticare. c.l.