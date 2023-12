Scherma: Fabrizia a Terni ha vinto la terza prova nazionale master. Alessandrini, spada da primo posto

Fabrizia Alessandrini vince la terza prova nazionale master di spada (Cat.3), quinto posto per Caterina Franchi sia nella gara di sciabola che in quella di fioretto (Cat.0). E’ il bottino che ha conquistato l’Ama Scherma Koala a Terni, dove ha fatto tappa la competizione dedicata agli schermidori con più di 24 anni, prova valida anche per il circuito europeo veterani. Più di 500 gli schermidori che si sono sfidati nella due giorni di assalti.

Per Alessandrini la gara è cominciata con le cinque vittorie della fase a gironi, che le hanno permesso di posizionarsi al terzo posto della classifica parziale, su un totale di 25 atlete iscritte. Negli assalti ad eliminazione diretta, la spadista dell’Ama Koala ha battuto Majello (10-4), Gervasini (10-9) quindi, in semifinale, Cirillo (9-8). Molto combattuta anche la finale: la presidente della società reggiana ha avuto la meglio, per una sola stoccata (9-8), contro la francese Appavoupoulle. In gara anche Stefano De Conti, Denis Antonioli, Paola Lanza, Luigi Leoncini Bartoli e Jean Nicholas Schmitt.

Foto: da sinistra Paola Lanza, Fabrizia Alessandrini

e Caterina Franchi