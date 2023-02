Schiantato il Gubbio, a Cesena col tesoretto

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Cremonesi (dal 15’ p.t Cauz), Laezza; Fiamozzi, Nardi (dal 35’ s.t. Sciaudone), Cigarini (dal 21’ s.t. Rossi), Vallocchia, Guiebre; Pellegrini (dal 21’ s.t. Rosafio), Lanini (dal 35’ s.t. Varela Djamanca). A disp.: Voltolini, Guglielmotti, Galante, Brevini, Capone. All.: Diana.

GUBBIO (3-5-2): Greco; Dutu (dal 1’ s.t. Bulevardi), Redolfi, Bonini; Morelli (dal 1’ s.t. Corsinelli), Rosaia, Toscano, Spina (dal 10’ s.t. Tazzer), Nicolao; Arena, Vazquez (dal 26’ s.t. Arras). A disp.: Meneghetti, Bontà, Di Stefano, Guerrini, Vitale. All.: Braglia.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (Ferrari-Tchato). IV uomo: Lovison.

Reti: Pellegrini al 5’ p.t., Lanini su rigore all’8’ p.t., aut. Bonini (G) al 5’ s.t., Bulevardi al 15’ s.t.

Note: ammoniti Morello, Arena, Dutu, Redolfi, Nardi, Bulevardi, Rossi, Sciaudone. Espulsi: mister Braglia e il ds Goretti per proteste. Angoli 7-1. Rec.: 3’ + 5’. Spettatori 5.180.

di Francesco Pioppi

Così fanno le grandi squadre. Quelle che vanno oltre le sfortune, le squalifiche, i guai e poi vincono i campionati. Toccate pure ferro, certo, ma si parla di questo, perché la Reggiana ieri sera è entrata in campo con la ‘sburla’ dei giorni migliori e ha impiegato appena otto minuti per portarsi sul due a zero e ricacciare a 4 punti di distanza il Cesena. La prima rete è nata da una progressione di Vallocchia che ha servito col contagiri Pellegrini, rapace e saettante nell’attacco della profondità e poi freddissimo davanti a Greco. Il secondo è invece stato un rigore (solare) realizzato da Lanini, ma guadagnato dall’imprendibile Guiebre, affossato in area da Morelli dopo una delle tante scorribande sulla corsia mancina. Il tris è rimasto nell’aria fino al 5’ del secondo tempo, quando una bella girata di testa di Pellegrini dopo un angolo di Vallocchia è stata deviata in porta da Bonini. Dopo dieci minuti esatti il Gubbio ha accorciato le distanze con il subentrato Bulevardi (lesto a capitalizzare un cross di Tazzer dalla destra) ma la Reggiana è sempre stata padrona del campo, del match e dei nervi. E quest’ultimo è un aspetto che va sottolineato, perché - prima i giocatori e poi Diana - hanno potuto gestire al meglio la situazione ‘diffidati’ in vista del derby col Cesena che arriverà lunedì prossimo. A rischio squalifica c’erano infatti in cinque: Laezza, Cigarini, Pellegrini, Rosafio e pure Guglielmotti che però non è sceso in campo. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo, dobbiamo guardare alle ripetute occasioni (fallite) di calare il poker. La più clamorosa da Rosafio, messo davanti al portiere da Lanini dopo una bella ripartenza. A due minuti dalla fine, Venturi è stato bravo su Tazzer, facendo venire un mezzo infarto a Diana che si è agitato e ha rischiato di essere espulso per un equivoco. L’arbitro (probabilmente richiamato dal quarto uomo) si è prima diretto verso di lui sventolando il rosso, ma poi si è corretto, cacciando fuori Goretti. Tutti a Cesena (mister compreso).