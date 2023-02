"Schierarsi è durissima Applaudirò chi gioca meglio"

di Francesco Pioppi

Il tecnico più amato e più vincente della storia della Reggiana. Letteralmente un mito per ogni tifoso e appassionato granata, ma anche un simbolo del Cesena, il club della città in cui vive attualmente e con cui ottenne una storica qualificazione in Coppa Uefa, nel 1976.

Il derby di lunedì sera è la partita del cuore per Pippo Marchioro, 86 anni, il ‘mister’ che nel maggio del 1993 - proprio al ‘Manuzzi’ - traghettò la ‘Regia’ per la prima volta in Serie A nell’era moderna.

Mister Marchioro, innanzitutto come sta?

"Bene dai, non mi posso lamentare. Sono abbastanza sereno e ancora piuttosto lucido anche se la memoria a volte fa qualche brutto scherzo, ma certe cose non si dimenticano. Tipo la Reggiana… E chi se li scorda quegli anni lì?".

Sono stati gli anni d’oro, tutt’ora rimpianti.

"Direi di sì anche se non starebbe a me dirlo, però vedo che adesso sta andando molto bene e ne sono felice. Io però so dove vuole arrivare lei…".

Certo, al derby di lunedì tra il Cesena e i granata: in palio c’è una bella fetta di Serie B. Sopattutto se dovesse vincere la squadra di Diana.

"Eh ragazzi, è dura per me prendere le parti di una delle due…Sono onesto, farò il tifo per chi giocherà il calcio migliore e so che la Reggiana ultimamente sta dando spettacolo. Mi sembra siano proprio un bel gruppo".

Il ‘Manuzzi’ ci fa tornare indietro a quel 16 maggio 1993 quando scrisse una pagina indelebile della storia del calcio di casa nostra.

"Sono le emozioni che ti restano dentro. Quando passano gli anni fai fatica a mettere a fuoco tutti nomi o i risultati, ma la felicità dei tifosi, la gente che ti abbraccia, il sogno della Serie A… Quelle sono le cose che contano davvero. E poi quella festa memorabile che durò una settimana: Reggio per me è davvero una seconda casa, lì mi sono sentito sempre amato e rispettato. Anche adesso a volte mi chiamano alcuni amici per sapere come sto".

Qual è il primo ricordo che le viene in mente quando pensa alla sua epopea in granata? "Hanno tutti un’importanza particolare, è molto difficile, ma se devo proprio sceglierne uno, dico la vittoria a San Siro col Milan di Capello (1 maggio 1994, ndr). Quel magnifico gol di Esposito e quella parata di Taffarel ci regalarono una salvezza che in pochi avrebbero pronosticato: fu un’impresa sportiva". Lunedì seguirà il derby tra Cesena a Reggiana?

"Sicuramente almeno dalla televisione, ma sto facendo anche un pensiero di venire allo stadio. Devo un attimo capire due o tre situazioni, però mi state facendo venire voglia di tornare a vedere una partita dal vivo dopo tantissimo tempo. Può essere la volta buona, vivrei sicuramente emozioni molto forti".