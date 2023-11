Schmitt sul podio ai master di spada

Jean Nicolas Schmitt (foto) è salito sul podio della seconda prova nazionale master di spada: sulle pedane di Montecatini l’atleta dell’Ama Koala di Reggio ha conquistato il terzo posto della categoria 3 maschile, tra i 56 iscritti alla competizione. Sono arrivati in finale anche Gabriele Vincenzi (sesto nella cat.2) e Cecilia Salvioli (settima nella cat.2 femminile). In gara anche Luigi Leoncini Bartoli (cat.2).

Per Schmitt il torneo è cominciato con le due vittorie sui quattro assalti della fase a gironi. Quindi le vittorie negli incontri ad eliminazione diretta contro Manca (10-5), Doria (10-7), Perucchetti (10-8). Grazie al successo contro Pora (10-7) la conquista della semifinale, persa contro Magni, che ha garantito allo spadista reggiano la medaglia di bronzo. Da Montecatini a Casale Monferrato, dove si è svolta la prima prova di qualificazione alla finale nazionale per cadetti e giovani. Due le spadiste dell’Ama Koala che hanno strappato il pass per il 2° turno del percorso: Anita Marani, 40^ sulle 200 atlete iscritte nella categoria cadetti, e Vittoria Cavani (28^ su 180).