Sciaudone al Padova?

Il mercato non si ferma e, in attesa dell’ufficialità del passaggio di Martin Turk alla Sampdoria (tra oggi e domani, al suo posto potrebbe arrivare Ivan Lanni), a tenere banco in casa Reggiana sono le probabili uscite a cui - in un secondo momento - corrisponderanno anche entrate. L’addio più vicino sembra essere quello di Daniele Sciaudone che è conteso da diverse squadre. Il Taranto sarebbe pronto a mettere sul piatto un buon contratto (a Reggio è in scadenza a giugno), ma il giocatore ha la ferma volontà di restare al nord per motivi famigliari. Restano quindi vive le candidature di Pro Vercelli e FeralpiSalò e un sondaggio sarebbe stato fatto anche dal Padova che annaspa al decimo posto nel girone A. Oltre a lui partirà anche l’esterno sinistro Manuel Nicoletti e - un po’ a sorpresa - forse Michele Cremonesi. Con l’apprezzato difensore è stato fatto un discorso franco: se trovi una squadra che ti propone un contratto pluriennale, sei libero di accettarlo. Ovvio che il giocatore, a 34 anni e con prospettive di carriera ormai limitate, ci stia pensando anche se il suo valore è - anche all’interno del gruppo - era e resta importante. Non si ferma, in ogni caso, la ricerca di un uomo di fascia.

f.p.