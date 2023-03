Sconfitta al veleno, fatal Verona per l’Unahotels

VERONA

78

REGGIO EMILIA

76

TEZENIS VERONA: Cappelletti 11 (57, 03), Bortolani 18 (45, 38), Sanders 4 (23, 02), Johnson 4 (01, 13), Smith 8 (46); Davis 9 (33, 13), Anderson 16 (14, 35), Udom 3 (11 da 3), Pini 3 (23), N.e.: Ferrari. All.: Ramagli.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Cinciarini 9 (13, 13), Anim 11 (48, 17), Olisevicius 12 (36, 29), Reuvers 7 (23, 13), Diouf 1 (02); Strautins (01), Hopkins 14 (55, 12), Senglin 11 (35, 13), Vitali (01 da 3), Lee 11 (55). N.e.: Cipolla, Stefanini. All.: Sakota.

Arbitri: Giovannetti, Baldini, Catani

Parziali: 19-20, 38-38; 57-51 Tl.: Ver 1317 Reg 918, Rimb.: Ver 30, Reg 39. Ass.: Ver 19, Reg 13.

di Francesco Pioppi

Veleno e rimpianti. Partiamo dall’episodio finale, con l’arbitro Catani che fischia un’invasione a Vitali sul tiro libero che Senglin ha appena sbagliato (volutamente) per avere la palla del pareggio a 4 secondi dalla sirena (78-76). Il play-guardia della Unahotels arriva effettivamente a strappare il possesso, ma in quel momento l’azione viene interrotta tra l’incredulità generale e lo sgomento del direttore sportivo Barozzi che mostra ripetutamente al terzo arbitro le immagini dello scempio. Ridurre però tutto a quell’unico ‘casus belli’ non sarebbe intellettualmente onesto.

La partita se l’è fatta soffiare dalle mani soprattutto coach Sakota, con scelte sbagliate che comprendono – soprattutto – un sovrautilizzo di Cinciarini, letteralmente asfaltato da Cappelletti con l’aiuto del resto della Tezenis e dei ‘blitz’ preparati ad hoc. Il tecnico serbo ha confermato di non essere abbastanza lucido nel quarto periodo, c’è poco da girarci intorno: dopo Brindisi e Pesaro, ecco la (forse) fatal Verona. E pensare che uno della sua esperienza avrebbe dovuto almeno imparare la lezione, perché la partenza del match (10-1 per Ramagli e staff dopo 3’20") lo aveva costretto a cambiare le carte in tavola (per fortuna) e fare sì che andassero in campo quelli ‘giusti’. Una volta messi fuori Cinciarini e Diouf (dentro Senglin e Lee) Reggio aveva cambiato subito pelle, piazzando un break di 12-2 con cui si era portata per la prima volta in vantaggio. Perseverare però è diabolico e così, dopo un terzo quarto sulle montagne russe, ecco un altro capolavoro al contrario: Lee (il migliore in campo nel primo tempo) dimenticato in panchina assieme a Senglin, con Verona a portarsi sul +8 (70-62 al 36’).

Scosso anche da Fucà, il tecnico rimetteva finalmente il quintetto più affidabile e ‘semplice’ del mondo: Senglin play, Anim guardia, Olisevicius ala piccola, Hopkins ala grande e Lee pivot. Il basket è una ‘cosa’ semplice, lo complica solo chi non ha le idee chiare. In 4 minuti il break è stato di 14-8 a favore dei biancorossi, con l’episodio dell’invasione che vi abbiamo già raccontato. Troppo tardi. Forse è troppo tardi anche per salvarsi, ma l’ultimo treno (domenica Napoli al Bigi) è comunque da provare a prendere al volo. E poi chissà… Vietato mollare. Altrimenti, cambiate sport.