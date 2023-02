SCANDIANO

54

SAMOGGIA

55

SCANDIANO: Fedolfi 11, Pignagnoli 2, Balboni 2, Marino 17, Meglioli A., Bocchi 4, Teti n.e., Pellacani 5, Bonacini n.e., Cantore n.e., Meglioli E. 13, Nalin n.e.. All. Pozzi.

SAMOGGIA: Scandellari n.e., Bortolani , Palmieri G. 5, Tartarini 12, Bernardini 4, Venturi 2, Cattabiani 15, Grandini 5, Melloni 12, Zarfaoui , Ronchetti ne, Parrinello. All. Palmieri L.

Arbitri: Sabatino e Negro di Piacenza.

Parziali 20-16, 36-29, 49-39.

Sconfitta-beffa per Scandiano (10) che cede alla capolista Samoggia (16) negli istanti finali e incassa il terzo ko consecutivo nella Poule Playoff. La gara è stata interpretata bene dalle ragazze di coach Pozzi che prendono in mano le redini del match fin dalle prime battute grazie Marino, Fedolfi ed Emma Meglioli e raggiungono addirittura le dieci lunghezze di vantaggio a fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo la stanchezza si fa sentire e le ospiti tornano a galla: Melloni a 13 secondi dal gong segna il sorpasso ricevendo da rimessa dal fondo su una disattenzione della difesa biancoblu, mentre dall’altra parte Scandiano non riesce a costruire un buon tiro per il contro-sorpasso. c.c.