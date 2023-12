Scontro salvezza col Renate

Importante scontro salvezza per la Primavera della Reggiana, impegnata alle 14,30 in trasferta sul campo del Renate. I bresciani occupa l’ultima piazza della graduatoria a -4 dai granata, che vogliono fare il bottino pieno per provare ad allungare sulla zona calda, dando continuità alla vittoria di sabato scorso col Como.

Domani alle 11 trasferta a Bogliasco per l’Under 17, che vuole riscattare lo stop col Sassuolo facendo visita alla Sampdoria; alle 13 gioca in Liguria anche l’Under 15, che fa visita allo Spezia, imitata dopo un paio d’ore dall’Under 16.

Domani alle 12,30 amichevole casalinga per l’Under 14, opposta al "Cimurri" ai pari età dell’Imolese; sempre sul sintetico cittadino giocano le due formazioni Under 13, con la "B" che alle 14,30 sfida la Tricolore, mentre alle 16 la "A" affronta lo Juventus Club Parma.