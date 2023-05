Scontro salvezza per la Palfinger Rinviate le partite di Poviglio

Trasferta friulana per una Palfinger Reggio in cerca di riscatto. Gli uomini di Biagini giocano alle 11 e alle 15,30 sul campo della Sultan Cervignano nella quinta giornata di Serie A e vogliono provare a ripartire dopo il duplice stop nel derby con i campioni d’Europa di Parma: le due contendenti sono appaiate all’ultimo posto del girone, per cui l’occasione è ghiotta per mettersi alle spalle una diretta rivale. Rinvio di una settimana, invece, per la Platform-Tmc Poviglio che avrebbe dovuto affrontare in trasferta l’Athletics Bologna, ma a causa dell’allerta meteo oa Federazione ha optato per il rinvio d’ufficio.