Scontro tra le due reginette: chi perderà la corona?

Con ben quattro anticipi parte oggi il turno di calcio dilettantistico.

In Prima categoria, nel girone C, il menù offre, come antipasto nel secondo turno, l’interessante match tra Rubierese e Masone.

Gli arancioni arrivano da un 2-0 vincente all’esordio e, dopo la stagione dell’anno scorso, vogliono migliorare le ambizioni e provare a stare lassù.

Anche la lanciata Rubierese ha vinto 2-0 all’esordio, e si candida ad essere una neopromossa che può fare la mina vagante.

Il Masone dovrà fare a meno di Emanuele Stefani, attaccante 23enne fermato dal giudice sportivo per quattro turni.

Oggi arbitrerà Giovanni Babini di Bologna, con fischio d’inizio alle ore 15. In Seconda categoria, un match nel girone D. L’Atletico Bibbiano Canossa, che ha vinto nella prima giornata, ospiterà alle ore 15 un Montecavolo dal dente avvelenato che dopo un turno ha zero punti. Al momento sul sito delle designazioni non figura il nome del fischietto per questo incontro. Nel girone E di Seconda, invece, la Boiardo Maer, dopo il successo sul Real Maranello per 3-0 dell’esordio, ospiterà alle ore 15 il Corlo.

Col proprio bomber "centenario" Luca Vecchi, che proprio nello scorso turno ha siglato il gol numero 100 in gialloverde, la Boiardo vorrà fare percorso netto in questo inizio. Arbitro della contesa Alfred Sena di Modena. Terza categoria: nel girone A interessante scontro tra Vetto e Biasola. I primi hanno 3 punti, i secondi vengono dal 3-3 col Ramiseto. Fischietto a Marcello Calabrese di Reggio Emilia.