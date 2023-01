Scuole Basket Cavriago chiude col sorriso la prima fase del campionato

Scuole Basket Cavriago (12) sorride nell’ultima giornata della prima fase. La formazione di Bellezza, infatti, passa 78-74 allo "Scaruffi" nel derby con la Berrutiplastics Torre (10) e conquista il quarto posto nel girone a discapito degli avversari di giornata e del Nubilaria, approdando così alla poule promozione. Decisivi i 17 punti di Cantagalli ed i 13 di Federico Minardi, mentre dall’altra parte non bastano i 21 di Davoli ed i 17 di Mazzi per evitare i playout. Non riesce a salire sul treno playoff, il Nubilaria (10), che aveva di fronte una missione impossibile: gli uomini di Freddi, impegnati in casa con l’imbattuta Mo.Ba Modena (28) lottano per 40’ prima di arrendersi 67-63. I migliori realizzatori nella squadra della Bassa sono Mariani Cerati e Barazzoni, entrambi a quota 12, dall’altra parte sono decisivi i 17 di Mancin. Chiusura dedicata al fanalino SB Cavriago (8), che si toglie la soddisfazione di battere 77-68 Podenzano (20), seconda della classe: la quarta vittoria della matricola di Croci porta la firma di La Rocca (13), Martinelli (12) e Codeluppi (12). Nella seconda fase la Scuole Basket affronterà Podenzano, Granarolo, Tigers, Stars, Vignola, Selene e Audace, mentre nella poule retrocessione Nubilaria e Torre saranno nel girone G e SB Cavriago nell’F.