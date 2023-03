"Se avessimo realizzato la metà delle occasioni potevamo chiudere la partita con una goleada"

"Eravamo partiti con l’idea di schiacciarli – dice il mister correggese Antonio Soda – di segnare presto il primo gol e poi anche il secondo e invece per un erroraccio, ci siamo trovati sotto dopo nemmeno un minuto. Se avessimo realizzato metà delle occasioni che ho contato, e sto parlando di palloni giocabili entro l’area del Mezzolara, avremmo fatto una goleada. Dieci occasioni? Beh, tre o quattro bisogna metterle dentro, perché poi se non chiudi il conto, alla fine puoi anche rischiare di perdere". Cambia qualcosa, guardando gli altri risultati? "No, per noi non cambia niente, abbiamo sei partite da giocare e proveremo a vincerle tutte. Se poi la fortuna ci aiutasse..."