"Se gestiamo le emozioni, batteremo Treviso"

di Francesco Pioppi

"Torniamo davanti al nostro pubblico a distanza di tre settimane dall’impegno con Scafati e vogliamo giocare una partita solida e molto seria anche perché di fronte avremo una squadra come Treviso che fin qui ha avuto un calendario difficile, ma che dispone di molto talento. Dovremo gestire le nostre emozioni e fare di tutto per vincere". Parole sempre più sagge quelle di coach Priftis che ieri ha compiuto 55 anni. Dopo l’entusiasmante blitz a Cremona, il rischio è di ‘sottovalutare’ un avversario ancora fermo al palo (0-4) ma dall’ottimo potenziale. Coach Priftis, com’è stata la settimana di lavoro?

"Ovviamente quando vinci le emozioni sono sempre molto positive, ma allo stesso tempo è una trappola, perché si rischia di essere troppo felici e di mollare un po’ la presa, rilassandosi… Noi però ci siamo preparati bene e credo proprio che ci faremo trovare pronti per questa sfida".

Con la Nutribullet può essere considerata una partita più difficile da preparare sotto l’aspetto mentale che tattico? "Treviso fin qui ha affrontato squadre molto forti (Milano, Brescia, Venezia e Sassari, ndr) ma ha a disposizione tanto talento realizzativo, quindi non dovremo assolutamente sottovalutarli. Amano giocare a ritmi alti e dovremo stare attenti soprattutto nei primi secondi dell’azione, perché sono molto aggressivi e attaccano subito, appena vedono l’opportunità. Questa per noi sarà probabilmente la parte più difficile da metabolizzare, ma dovremo farlo perché hanno elementi molto pericolosi sia quando sono sul perimetro che con la palla in mano".

È stata una settimana particolare, con la novità di un allenamento aperto al pubblico in cui avete ricevuto l’affetto anche di tanti piccoli tifosi.

"È una volontà della proprietà e dei dirigenti quella di essere più aperti verso l’esterno e di andare sul territorio, ma è stato un piacere anche per noi stessi: farci conoscere è importante".

Il giorno del compleanno (ieri ha compiuto 55 anni) è sempre un’occasione per fare alcuni bilanci… È soddisfatto del suo percorso tecnico ed umano?

"Quel che posso dire è che sto bene ed è quello che importa. Nella vita non sai mai quello che ti può accadere domani e basta dare un’occhiata a tutto quello che sta accadendo anche adesso con le guerre… Dobbiamo essere grati che di essere sani e che siamo qui ad allenare: sono felice per questo. Se penso al mio percorso professionale ovviamente ci sono tante cose che ricordo, di solito sono molto autocritico: potevo fare sicuramente meglio, ma poteva anche andarmi peggio. Quello che voglio dire è che dobbiamo dare più valore a quello che stiamo vivendo. Nella vita le cose davvero importanti sono essenzialmente due: essere sani ed essere liberi".