Se io fossi un giocatore dell’Unahotels

S’io fossi...

Già s’io fossi un giocatore dell’Unahotels, arderei ’l mondo col foco che avrei dentro.

S’io fossi un giocatore non accetterei di vedere le lacrime della mia gente, senza provare a ribellarmi. Perché non potrei cancellare dalla mia testa l’immagine dei 600 tifosi arrivati fino a Verona per correre al mio fianco e dei 3.000 e passa che ogni domenica si infilano in via Guasco per non lasciarmi solo.

S’io fossi un giocatore tirerei fuori dalla mia anima, tutto l’orgoglio e la dignità che mi contraddistinguono. Perché anche se so che, il prossimo anno, giocherò in un’altra città e in un’altra squadra, questa retrocessione resterebbe una macchia indelebile nel mio percorso sportivo. E farei di tutto per evitarla.

S’io fossi un giocatore mi libererei da tutte le tensioni e da tutte le paure. Perché tanto, a questo punto, non c’è veramente più nulla da perdere. E sfrutterei l’ultima occasione che mi resta tra le mani per convertire un disastro in un trionfo.

Sapendo che, da reietto, mi trasformerei in eroe.

S’io fossi un giocatore dell’Unahotels andrei a rivedere le immagini del 6 maggio 2011 quando l’allora Trenkwalder conquistò una rocambolesca e incredibile salvezza in A2 in una domenica in cui tutti noi eravamo sicuri di retrocedere in Serie B. I biancorossi superarono Veroli e poi, nel palasport, calò un silenzio irreale in attesa del risultato di Scafati-Verona. E quando dalla Campania arrivò la sorprendente notizia della vittoria di Scafati che salvava la squadra cittadina, esplose una delle feste più belle ed emozionanti mai vissute al palaBigi. Così tante lacrime di gioia, spese tutte insieme, raramente le avevamo viste...

S’io fossi un giocatore vorrei girare a testa alta per la via Emilia e abbracciare tutti i tifosi felici di ringraziarmi per aver tenuto in Serie A questa città. Ma io non sono un giocatore. Io sono un povero scribacchino che può solo sperare che i giocatori, quelli veri, abbiano dentro il sacro foco con cui si può ardere il mondo, come scriveva Cecco Angiolieri. E che vogliano provare, per davvero, a ricostruire le nostre speranze.

Daniele Barilli