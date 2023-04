"Se le sblocchi, queste partite le devi vincere"

Antonio Soda, mister della Correggese, è davvero provato: "Partite come queste, se le sblocchi poi le devi vincere. E invece sbagliamo troppo, l’avversaria che ha giocato come noi con grande voglia e determinazione poi ti mette in difficoltà e arriva il pari. Proprio come a Salsomaggiore: mi dispiace per i ragazzi che si impegnano tanto e poi la domenica non riusciamo a raccogliere il frutto di tanto lavoro". Più drastico l’esperto Daniele Simoncelli, subentrato a metà ripresa: "Non possiamo recriminare, se siamo raggiunti significa che c’è qualcosa che non va e che soprattutto ci mancano gli attributi. E’ una lacuna e la colpa è soltanto nostra". Anche Francesco Davighi è subentrato in corso di gara ed ha siglato il temporaneo 1 a 0: "Certo, la partita era sentitissima sia per il fatto che era un derby, sia perché entrambe le squadre avevano bisogno di punti per la salvezza. Per il mio gol sono ovviamente contento, però speravo potesse portare i tre punti".