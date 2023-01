"Segnare qui è il sogno di tutti i calciatori"

di Francesco Pioppi

Un gol da cineteca al volo, di piatto, per ristabilire subito il vantaggio nella sfida con l’Alessandria. Poi la corsa verso la panchina ad abbracciare Aimo Diana e quella metà di un cuore con la mano destra rivolta verso la tribuna, per dedicare quel capolavoro alla moglie Federica.

I primi passi di Giuliano Laezza con la maglia granata non sono stati facili, perché il grave infortunio al ginocchio all’inizio della scorsa stagione aveva compromesso un’annata importante sia a livello personale che di squadra. Il suo temperamento e la sua ‘cazzimma’ però hanno animato la lunga riabilitazione e il ritorno in campo, avvenuto con un linguaggio del corpo che fin dal ritiro di Toano è stato quello dei giorni migliori: tosto, ruvido, sempre efficace.

Laezza, partiamo dal suo gol capolavoro: una perla che si vede raramente, soprattutto se a confezionarla è un difensore…

"Sono felice anche prechè sono situazioni che proviamo tanto in allenamento ed è venuto alla perfezione: il mio movimento è stato giusto e Ciga mi ha messo una palla perfetta. Poi sappiamo com’è finita…".

Con una corsa ad abbracciare Diana e una dedica speciale.

"Sì perché il mister ha costruito un gruppo unito e mia moglie era tanto che aspettava un momento del genere: lei mi è sempre stata vicino, se lo merita davvero".

Non segnava dal 20 marzo del 2019 (Potenza-Sicula Leonzio 2 a 2, prima rete degli ospiti) possiamo dire che simbolicamente si è chiuso un cerchio?

"È il giusto premio perché purtroppo in questi anni ne ho passata qualcuna… E poi fare gol in uno stadio del genere è un valore aggiunto, credo sia un po’ il sogno di tutti i calciatori".

Soprattutto per chi di solito è impegnato ad evitare i gol avversari, a proposito: qual è il segreto per costruire la miglior difesa del girone?

"Non abbiamo segreti, ma è soprattutto la voglia di tutta la squadra di stare sul pezzo e di raggiungere l’obbiettivo: siamo tutti molto concentrati, sempre".

È innegabile però che tutto il ‘blocco squadra’ sembri più compatto.

"Forse l’anno scorso avevamo più palleggio, mentre quest’anno siamo diventati più concreti soprattutto fuori. Sappiamo che spesso le condizioni sono ostili, ma siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e abbiamo limitato i margini d’errore".

Quindi non c’è il rischio di sedersi un po’ visti i 7 punti di vantaggio su Cesena ed Entella?

"Non scherziamo…Il campionato è lunghissimo, dobbiamo fare il nostro percorso con la testa giusta: non possiamo rilassarci".

In questa volata finale purtroppo non ci sarà Libutti che dopo la frattura al perone dovrà stare a lungo in infermeria…

"È un ragazzo eccezionale e che io tra l’altro conosco da un bel po’ di tempo perché siamo stati compagni già al Melfi (2016-2017) gli dedichiamo la vittoria con l’Alessandria e faremo di tutto per renderlo felice… Gli faccio un grande in bocca al lupo".

Sabato con il San Donato Tavarnelle e martedì il Fiorenzuola che sfide si aspetta?

"Diverse rispetto all’andata, questo sicuramente… Nel frattempo siamo cresciuti moltissimo come squadra e come gruppo, però è meglio considerarne una alla volta: partiamo da quella di sabato, in trasferta non è mai facile e le trappole sono sempre dietro l’angolo".