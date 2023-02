Sei anticipi tra oggi e domani

Sei anticipi di Serie D, tra oggi e domani per le reggiane, con ben quattro derby. Tra i maschi, stasera alle 21 alla palestra Pertini, seconda contro terza in Vaneton Interclays (37)-Castelnuovo Rangone (27); a Luzzara alle 21,15 va di scena B.R.V. Almet (21)-Vigili del Fuoco Marconi (0). Domani derby alla Rinaldini alle 21,15, tra Pieve (24) e la capolista Fabbrico (40). Tra le ragazze domani due derby nel girone A alle 21: alla Pertini si sfidano Vaneton Limpia (25) e Vaneton Fortlan Dibi (32). All’ex Artigianelli la Reggiana Pallavolo Femminile (12) prova a fermare la corsa in vetta dell’Everton (42) di Anna Menozzi. Nel girone B, sempre domani, seconda contro terza alle 21 tra Corlo (44) e Saturno Guastalla (34).