Selogna e Truzzi si piazzano secondi al ’Frignani’

Seconda piazza per Gianluca Selogna e Davide Truzzi nella terza edizione del Memorial "Franco Frignani", gara regionale a coppie di categoria A andata in scena in provincia di Mantova sulle corsie dell’Arci Gonzaghese. Il tandem della Sammartinese ha dapprima regolato in semifinale i bolognesi Daniele Droghetti e Sovente Losi (Baldini STM) per poi arrendersi nella gara che assegnava il titolo di fronte ai carpigiani Andrea Bellelli e Roberto Notari (GS Rinascita Budrione): i futuri vincitori, facendosi strada nella parte alta del tabellone, avevano regolato i padroni di casa Massimo Fornaciari e Fausto Spaggiari. Vincitori e vinti avranno comunque modo di rifarsi già domani sera a Campagnola, dove va in scena la quindicesima edizione del Trofeo della Cooperazione, gara regionale a coppie di categoria A-B-C: la direzione di gara è affidata al reggiano Massimo Marra.