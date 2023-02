Selogna e Zerbini vincono a Soliera

Successo reggiano in terra modenese. L’edizione n°15 del Memorial "Adriano Marchesini", gara regionale a coppie di categoria A-B-C disputata sulle corsie della Bocciofila Solierese, va infatti a Gianluca Selogna e Gianluca Zerbini. La coppia della Sammartinese ha eliminato negli ottavi Alberto Selogna e Roberto Zappi (Osteria Grande Bologna), per poi superare Lorenzo Magni e Bruno Bertoncelli (Persicetana); in semifinale sconfitti Mauro Lipparini ed Emanuele Simonini (Italia Nuova), mentre nel match decisivo Selogna e Zerbini si sono imposti sui modenesi Mauro Bruschi e Maurizio Corneti (Cavallino). Tra gli altri reggiani in gara, da segnalare l’uscita ai quarti di Secondo Bellei e Luciano Rossi (Scandianese), mentre si sono arresi negli ottavi Fausto Catellani e Renzo Santini, altra formazione della Sammartinese.