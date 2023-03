Senglin continua a sentire dolore

Proseguono gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista dell’importantissima trasferta di sabato sera, quando alle 20 i biancorossi affronteranno Trieste. Il match sarà in esclusiva sulla piattaforma streaming ‘Eleven Sports’. Sempre da monitorare le condizioni di Jeremy Senglin, non al meglio per un affaticamento al flessore della gamba destra che però non gli ha impedito di essere il migliore in campo nello ‘spareggio salvezza’ con Napoli. All’andata i friulani espugnarono il PalaBigi per 84 a 79 mettendo la parola fine all’avventura di Menetti sulla panchina biancorossa. Un occhio andrà dato pure alla differenza canestri anche se ormai Trieste – che proprio sabato farà esordire il nuovo americano Jalen Hudson – sembra destinata a veleggiare in altre posizioni di classifica. Reggio dovrà invece decidere chi starà fuori tra i sette stranieri a disposizione anche se il primo indiziato, vista la buona risposta di Reuvers contro la Gevi, dovrebbe essere per la terza volta consecutiva il georgiano Burjanadze.

f.p.