Senglin e Anim, accoppiata vincente

Sacar ANIM (26 minuti, 15 da 2, 37 da 3, 12 ai liberi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 12 punti) Infila la "bomba" della sicurezza, e scusate se è poco. Gioca a corrente alternata dopo una brutta botta rimediata alla gamba. Ma ha sprazzi di alta qualità sia in attacco che in difesa. Voto 7

Nathan REUVERS (23 minuti, 01 da 2, 13 da 3, 6 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 1 stoppata, 3 punti) Non riesce mai a entrare davvero in partita in fase offensiva, ma fa un discreto lavoro in retroguardia e sotto le plance. Voto 6

Mikael HOPKINS (31 minuti, 12 da 2, 24 da 3, 22 ai liberi, 9 rimbalzi, 1 stoppata, 1 persa, 1 recuperata, 10 punti) Se non accusasse le consuete pause di indolenza, probabilmente mostrerebbe le sue qualità in palcoscenici più alti, perché quando decide di giocare come sa, e presidiare i tabelloni come mezzi fisici consentono, non ce ne è per nessuno. Anche lui decisivo per la vittoria. Voto 7.5

Arturs STRAUTINS (14 minuti, 13 da 2, 02 da 3, 01 ai liberi, 1 persa, 5 rimbalzi, 2 assist, 2 punti) In un match ad alto tasso agonistico la sua "garra" è venuta utile, più di quel che dicono le cifre. Voto 6

Luca VITALI (8 minuti, 01 da 3, 1 rimbalzo, 1 assist, 0 punti) In questo momento è chiamato a compiti di puro gregario che esegue con professionalità. Voto 6

Andrea CINCIARINI (21 minuti, 12 da 2, 35 da 3, 44 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 2 assist, 15 punti) Sono queste le partite che fanno capire quanto il capitano sia fondamentale. Un paio di sue "bombe" tolgono le castagne dal fuoco in momenti di affanno. E quando Senglin sale in cattedra è bravissimo e umile nel lasciargli il proscenio. Voto 7

Marcus LEE (1 minuto, 0 punti) Si fa male appena entra in campo. N.G.

Jeremy SENGLIN (27 minuti, 26 da 2, 44 da 3, 46 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist, 16 punti) La sua energia contagia tutta la squadra. Per la difesa triestina è un incubo per il percorso netto al tiro da 3, per come la manda fuori giri e crea spazi. Hombre del partido. Voto 8

Osvaldas OLISEVICIUS (30 minuti, 412 da 2, 03 da 3, 33 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 13 punti) Non lo premiano le percentuali, ma è un "Oli" che combatte, regge gli scontri e mette canestri importanti. Gara di sostanza. Voto 6.5

Mouhamet DIOUF (19 minuti, 44 da 2, 11 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 9 punti) Entra col giusto piglio e gioca con buona aggressività. Stavolta lo limitano i falli, ma il suo match è positivo. Voto 6,5

Gabriele Gallo