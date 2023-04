Senglin e Strautins sono gli unici che ci provano davvero

Nate Reuvers (28 minuti, 14 da 2, 12 da 3, 3 rimbalzi, 5 punti). Affonda velocemente e non riemerge più. Viaggia attraverso la partita con lo stesso spessore di un fantasma. Impalpabile. Voto 5

Michele Vitali (20 minuti, 01 da 2, 01 da 3, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 punto). Non pervenuto. Sparisce tra le pieghe del parquet e non si vede mai. Dopo l’ottima prova con Treviso, gioca una pessima partita. E se Vitali non porta acqua alle borracce biancorosse, diventa difficile, per l’Unahotels, restare a galla considerando l’assenza di Anim. Deludente. Voto 5

Andrea Cinciarini (31 minuti, 03 da 2, 13 da 3, 57 ai liberi, 3 ruimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 9 assist, 8 punti). Braccato dalla difesa di Tortona, non riesce a respirare e a ragionare. E, a gioco lungo, dopo un discreto primo tempo (con 7 dei suoi 9 assist), perde il pallino del gioco facendo anche qualche scelta di scarsa lucidità in un finale in cui si poteva provare a fare meglio e di più. Asfissiato. Voto 5,5

Jeremy Senglin (26 minuti, 34 da 2, 46 da 3, 1 rimbalzo, 1 assist, 18 punti). Ci mette un po’, a lucidare l’artiglieria. E a scaldare la mano. Poi, il pistolero, diventa la boa a cui si aggrappa tutta l’Unahotels per non affondare. E’ l’unico che riesce a fare male a Tortona. E’ l’unico che sembra crederci davvero. Assatanato. Voto 7

Momo Diouf (20 minuti, 57 da 2, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 12 punti). Benedetto ragazzo: potrebbe spaccare il mondo, ma si accontenta di dare qualche martellata qua e là. E’ il migliore dei lunghi biancorossi, gioca una discreta partita, ma l’impressione è che non scarichi proprio mai tutti i cavalli del suo motore sul parquet. Indecifrabile. Voto 6

Mikael Hopkins (22 minuti, 45 da 2, 03 da 3, 5 rimbalzi, 2 perse, 8 punti). Poca roba... Eggià, Michelone, stavolta fa davvero troppo poco. Gironzola per il parquet e fa più chiacchiere che fatti. Pigro. Voto 5,5

Arturs Strautins (28 minuti, 15 da 2, 25 da 3, 34 ai liberi, 9 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 11 punti). Scariche di adrenalina pura. Lui, almeno, ci mette tutta l’energia del mondo. E se è vero che, come al solito, alterna buone cose a errori pacchiani, almeno ci prova su entrambi i lati del parquet. Energico. Voto 6,5

Marcus Lee (9 minuti, 01 da 2, 1 rimbalzo, 3 perse, 1 recuperata). Così non serve. Non infieriamo perché non sta bene e si vede. Ma deve, almeno, provare a rendersi utile. Acciaccato. Voto 5,5

Osvaldas Olisevicius (16 minuti, 14 da 2, 01 da 3, 33 ai liberi, 1 rimbalzo, 3 recuperate, 2 assist, 5 punti). Il cielo di Osvaldas, ieri sera, era pieno di nuvole. E lui non è mai entrato in partita. Detto ciò, però, visto che quasi nessuno faceva canestro, magari lo si poteva utilizzare di più. Dimenticato. Voto 5,5

Daniele Barilli