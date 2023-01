Senglin: "Siamo amareggiati, perché per 30’ abbiamo dimostrato di poter battere Brindisi"

Lapidaria l’analisi del match con Brindis di Dragan Sakota: "I pugliesi hanno voluto la vittoria più di noi - afferma netto il coach Unahotels - in particolare quando, nel momento cruciale, hanno preso più di un rimbalzo offensivo sui tiri liberi, tramutati in un paio di possessi di vantaggio, che per noi sono stati difficili da recuperare. Non posso tuttavia lamentarmi troppo della mia squadra, perchè per tre quarti abbiamo condotto il match e dettato il ritmo. La sconfitta – evidenzia il tecnico serbo – è maturata in tre, quattro minuti dell’ultimo quarto, quando abbiamo lasciato correre i nostri avversari in transizione, abbiamo lasciato loro troppi tiri aperti e concesso rimbalzi offensivi. Hanno fatto la differenza anche le rotazioni più ampie di Brindisi". "Torniamo a Reggio con tanto rammarico e amarezza – il commento di Alessandro Dalla Salda - perchè per lunghi tratti abbiamo giocato bene e meritato il vantaggio che ci siamo costruiti, che poteva pure essere più ampio. Nell’ultimo quarto Brindisi è rientrata con forza, e noi non siamo stati capaci di reggere l’urto. Non siamo quindi riusciti a muovere una classifica che, per noi, resta complicata. Ci deve però dare fiducia il fatto che adesso riusciamo a giocarcela anche su campi complicate e reggiamo l’impatto con tutte le squadre. Fattori – conclude Dalla Salda – che ci danno la consapevolezza per continuare credere in una salvezza che sappiamo difficilissima". Protagonista della vittoria con Milano, evanescente a Brindisi, ecco Jeremy Senglin: "Siamo molto amareggiati, al di là della sconfitta; per il fatto che per più di 30’ abbiamo dimostrato di poter non solo fronteggiare ma anche poter avere la meglio su Brindisi in un campo tosto come questo".

Gabriele Gallo