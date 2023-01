Senglin stavolta non va

Sacar ANIM (23 minuti, 36 da 2, 11 da 3, 11 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 10 punti) Cinque preziosi punti nell’ultimo quarto danno un po’ di nerbo a una prestazione altrimenti negativa, soprattutto in difesa. Voto 5.5

Nathan REUVERS (30 minuti, 57 da 2, 13 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa, 13 punti) Tre bei canestri fanno uscire la squadra da altrettante situazioni complesse. Gioca bene ma arriva alla finale un po’ stanco e non dà ulteriori zampate. Voto 6.5

Mikael HOPKINS (23 minuti, 37 da 2, 13 da 3, 56 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 stoppata, 1 persa, 1 recuperata, 14 punti). Primo quarto da 9 punti poi, come spesso gli capita, entra ed esce dal "mood" della partita. Tiene comunque botta sotto le plance contro un cliente non facile come Perkins. Voto 6

Arturs STRAUTINS (14 minuti, 12 da 2, 24 da 3, 01 ai liberi, 1 persa, 4 rimbalzi, 8 punti) Al ritorno dopo l’infortunio segna due "bombe" di buon peso specifico e ci mette grinta. Il suo mattone lo mette. Voto 6

Andrea CINCIARINI (37 minuti, 36 da 2, 04 da 3, 24 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 11 assist, 8 punti) Nel finale paio di scelte poco lucide. Ma se l’Unahotels resta in partita fino all’ultimo, dopo il gran momento di Brindisi, è soprattutto merito della sua regia. Voto 6

Beka BURJANADZE (16 minuti, 23 da 2, 03 da 3, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 6 punti) Parte con molta frenesia, poi è un po’ più concreto, ma incide poco. Voto 5.5.

Jeremy SENGLIN (25 minuti, 01 da 2, 02 da 3, 46 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 0 punti) La brutta copia dello spumeggiante esordio di domenica scorsa. Si mette fin troppo al servizio della squadra, ma in fase offensiva non si propone mai e non fa valere la sua rapidità. Prestazione incolore. Voto 5 Osvaldas OLISEVICIUS (25 minuti, 34 da 2, 12 da 3, 45 ai liberi, 9 rimbalzi, 6 perse, 1 recuperata, 1 assist, 13 punti) E’ il biancorosso offensivamente più costante e lavora bene in retroguardia, gli manca solo lo spunto per portare il match verso Reggio. Voto 6.5

Mouhamet DIOUF (6 minuti, 01 da 3, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 punti) Un giro sul parquet, qualche buona cosa, qualche giro a vuoto. Sakota poi sceglie di non usarlo. Voto 5.5

Gabriele Gallo