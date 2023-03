Senglin vuole esserci Oggi il test decisivo

Una squadra incostante, ma di talento. Se dovessimo sintetizzare vizi e virtù della Gevi Napoli che domani alle 18,30 arriverà al PalaBigi utilizzeremmo questa descrizione. Nelle prime venti partite infatti i partenopei sono sempre stati sulle montagne russe. Grandi imprese, come il successo sui campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, ma anche lunghi passaggi a vuoto. Partiti con Buscaglia al timone, lo hanno giubilato promuovendo Pancotto, un veterano della pallacanestro italiana che sta cercando di dare alla squadra una spina dorsale concreta e affidabile. L’operazione sta riuscendo solo in parte ed è per questo motivo che la Pallacanestro Reggiana dovrà provare in ogni modo a vincere, mettendo così pressione ai vari Young, Williams e Howard. Fare calcoli e ipotizzare prospettive diventa complicato, ma è verosimile che adesso – dopo aver perso anche il secondo scontro diretto con Verona - i biancorossi cerchino di mettere nel mirino prima Napoli e poi Scafati, contro cui ci sarà la sfida il prossimo 2 aprile. All’andata Cinciarini e compagni uscirono dal ‘PalaBarbuto’ con un -6 sul groppone: è ovvio che oltre a vincere sarebbe importantissimo ribaltare anche la differenza canestri, ma nella situazione in cui è la banda di Sakota è meglio non andare troppo ‘avanti’. Se Reggio ha il peggior attacco della Serie A (75 punti a gara) Napoli non se la passa molto meglio occupando la quartultima posizione (77,9) ma recentemente ha avuto exploit importanti, come i 61 punti segnati nel primo tempo con Varese la scorsa giornata. Certo, il tipo di avversario ha ‘aiutato’ ad alzare il numero dei possessi, ma si tratta comunque di una vetta ragguardevole e che testimonia il talento (soprattutto nell’uno contro uno) di parecchi giocatori della Gevi. Curiosamente le due squadre ‘dominano’ la classifica delle stoppate: Reggio guida con 3,6 ma subito dietro c’è proprio Napoli (3,3) a testimonianza del fatto che la stoppata è spesso uno ‘strumento’ d’emergenza e non un indice automatico di una difesa che funziona. Bisognerà poi anche capire se la Unahotels avrà a disposizione Jeremy Senglin (foto). Il play-guardia americano si è infatti fermato successivamente alla trasferta di Verona per un problema al flessore della gamba destra. Dopo essere stato a riposo, ieri ha svolto un allenamento differenziato e oggi farà una sorta di ‘test’ per capire se potrà dare almeno una mano ai propri compagni. Non averlo sarebbe un bel guaio, perché con Cinciarini acciaccato (schiena) e sempre più braccato dalle difese avversarie Senglin rappresenta l’unica alternativa valida all’ex capitano dell’Olimpia Milano.

Francesco Pioppi