Senza la promozione rischio derby col Sassuolo ‘Next Gen’?

Un altro buon motivo per la promozione in Serie B della Reggiana? Evitare il derby col Sassuolo ‘Next-Gen’. Dopo la vittoria del Torneo di Viareggio da parte dei baby neroverdi, il responsabile del settore giovanile Francesco Palmieri in un’intervista al sito internet cronachedispogliatoio ha confidato che la società "sta pensando seriamente ad una seconda squadra" sulla scia della Juventus, prima e unica in Italia ad avere (come invece da anni succede nei campionati esteri) una sorta di Under23 che milita nel girone A di Serie C. E qualora dovesse diventare realtà anche per il Sassuolo, per ‘geolocalizzazione’ sarebbe inserita nel girone B. Proprio quello dei granata. La notizia è già diventata virale sui social, con tanto di commenti da parte dei tifosi che riterrebbero il ‘derby’ una sorta di onta. Un’ulteriore miccia accesa nell’ormai storica diatriba Reggiana-Sassuolo, scoppiata da quando Mapei ha acquistato all’asta lo stadio, nella settimana delle polemiche furibonde per l’eliminazione della bandiera tricolore dalla facciata dell’ex Giglio, facendo posto – come anticipato dal Carlino – ad un’opera griffata dall’artista designer reggiana Olimpia Zagnoli.

Sulla questione è intervenuta sulla propria pagina facebook nelle ultime ore, l’assessora allo Sport del Comune di Reggio, Raffaella Curioni che ha stilato un ’decalogo‘ di risposte ai tifosi granata. "Lo Stadio è in concessione alla Mapei srl fino al 2053. La proprietà in questi anni ha realizzato lavori importanti di riqualificazione dell’impianto che sinceramente non credo proprio avremmo potuto fare noi. Il Mapei Stadio Città del Tricolore è uno degli stadi più innovativi d’Italia in grado di ospitare eventi nazionali ed internazionali. Le opere d’arte che realizzano gli artisti non sono mai da mettere in discussione. Perché sono opere d’arte e perché sono artisti. In questo caso riconosciuti nel mondo",

E ancora: "In questi giorni abbiamo ribadito in modo molto netto l’importanza ed il legame del tricolore con la città e con lo stadio, spazio pubblico amato e frequentato dai nostri cittadini. Credo che il progetto complessivo di riqualificazione che la Mapei srl ha in mente per valorizzare lo Stadio tenga presente questi valori di appartenenza e di identità a partire dalla nostra bandiera e dalla città di Reggio Emilia. Credo ci sarà occasione a breve per presentare tutto il progetto e non solo rendering parziali e limitati nella portata e nell’impatto".

Infine un auspicio e due inviti: "Spero che la Regia ottenga ciò che ha ampiamente meritato in una stagione sportiva straordinaria. Noi tiferemo fino in fondo. Noi crediamo nello Sport e nel fair play".

dan. p.