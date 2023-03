Serata da sogno per Turk: sfida alla Juventus

Dalla Reggiana all’Allianz Stadium di Torino. Dalla non titolarità in Serie C, ad una maglia dal 1’ in Serie A. Una stagione surreale per Martin Turk (nella foto) che ieri sera ha fatto l’esordio in massima serie con la maglia della Sampdoria, giocando contro la Juventus. Il classe 2003 sloveno era in ballottaggio con Nicola Ravaglia per sostituire l’infortunato Emil Audero, e ha avuto la meglio. Turk (di proprietà del Parma) aveva iniziato la stagione proprio agli ordini di Aimo Diana, ed era inizialmente il titolare davanti a Venturi e Voltolini. Poi qualche incertezza (soprattutto a livello di gioco con i piedi e di alchimia con i compagni della difesa) e la crescita di condizione di Venturi lo hanno fatto scendere nelle gerarchie. Per lui a Reggio 10 presenze totali: 8 in campionato, una in Coppa Italia, e una in Coppa Italia di Serie C. In totale nove gol subiti e tre porte inviolate. Ora il sogno della A.

g.m