Serie A1, serve un hurrà al Città del Tricolore contro il fanalino di coda

Ultima giornata d’andata di Serie A1 maschile, domani alle 15, per l’Hockey Prato Città del Tricolore (9). La squadra di German Chaves, reduce dal primo stop stagionale con il Cus Padova, affronta la trasferta trentina di Mori con il fanalino di coda Adige (0). L’obiettivo è ripartire subito e mantenere la vetta del girone, ora detenuta con i sardi della Juvenilia Uras. Domenica alle 15, in via Avvenire Paterlini, la formazione femminile del Tricolore (0) va a caccia del primo risultato utile stagionale di Serie A1 con la Lazio (7), seconda della classe. Il match d’andata finì con la vittoria capitolina (1-0). Sempre domenica, alle 12, la Serie B maschileospita il Cus Padova nella sfida al vertice del girone B.