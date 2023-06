Serie A2: Correggio punta su Eduard Granell, allenatore catalano

Sarà Eduard Granell (foto) il nuovo allenatore di Correggio Hockey per la prossima stagione di Serie A2. Il 41enne catalano di Vilanova y la Geltrù guiderà la prima squadra e seguirà un po’ tutta l’attività giovanile. Il tecnico ha firmato nei giorni scorsi e ha già seguito alcuni allenamenti con una parte dei ragazzi che comporranno la rosa della prossima annata. Per Granell si tratta della prima esperienza in Italia dopo aver allenato in Spagna e Francia. Iniziata la carriera da giocatore nelle giovanili del Cubelles, nel ruolo di portiere, nello stesso club dal 2007 ha lavorato come direttore tecnico e allenatore. Dal settore giovanile, è passato a guidare la squadra femminile; l’anno scorso ha guidato il Poiré nella A1 francese.