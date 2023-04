Serie A2 Femminile, dopo un inizio difficile il Bagnolo adesso vola

Via alla volata salvezza per il Bagnolo calcio a 5, che prova a strappare per il secondo anno consecutivo la permanenza in Serie A2 femminile. La squadra di mister Nobile ritroverà il campo dopo due settimane di sosta nella sfida interna domenicale con le forlivesi della Polisportiva 1980 (ore 16), con l’obiettivo di mantenere la lunghezza di vantaggio detenuta sul terzultimo posto, che dà accesso ai playout.

Faragò e compagne, dopo una prima parte di stagione complessa, hanno cambiato marcia: dopo 6 punti in 14 giornate, ruolino che le vedeva in corsa per evitare l’ultimo posto, sinonimo di retrocessione diretta, le giallonere sono riuscite a trovare un ritmo che le ha portate a scalare posizioni: nelle ultime 8 gare, infatti, sono arrivate 4 vittorie e 2 pareggi, oltre a 2 sconfitte, con "gemma" il 4-3 interno alla Mediterranea, ex seconda forza del torneo.

Da migliorare c’è il rendimento difensivo (con 80 reti in 21 match la difesa bagnolese è la più battuta del raggruppamento), solo così l’ultimo trittico stagionale, che dopo la sfida interna con la Polisportiva 1980 vedrà la trasferta piemontese contro l’L84 e la chiusura interna con una diretta rivale col Corticella, regalerà i risultati sperati.