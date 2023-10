Serie C, derby tra Scandiano e Correggio

E’ il derby tra Emil Gas

Scandiano (4) e Pallacanestro Correggio (2) ad aprire la terza giornata di Serie C.

Al PalaRegnani i padroni di casa, ancora imbattuti dopo i successi con Magik Parma e Francia Zola Predosa, giocano per la terza volta consecutiva davanti al pubblico amico e puntano a mantenere la vetta; di contro i giallo-neri di coach Papaleo sono alla ricerca del primo hurrà esterno della stagione.

L’altra sfida tutta reggiana di giornata si gioca al PalaBigi alle 20,15: la Bmr Basket 2000 (2) riceve una Clevertech Montecchio (0) ancora ferma al palo, capitanata dall’ex Germani, con l’obiettivo di centrare il primo successo casalingo del torneo.

I bianco-blu non avranno Boffelli, ufficializzato in settimana: per problemi di tesseramento, infatti, l’italo-argentino non arriverà. Sempre alle 18, invece, trasferta oltre Enza per una E80 Group Castelnovo Monti (4) col morale alto che vuole difendere la vetta sul campo del Magik Parma (0): attenzione tuttavia alla voglia di riscatto dei ducali, che hanno nel lungo Otero (17 punti di media) e nella guardia reggiana Lasagni (10) due dei punti di forza. Domani alle 17,30, invece, il posticipo in programma al PalaChiarelli di Guastalla tra Novellara (2) e Mo.Ba Modena (0).

DR2

Negli anticipi della prima giornata di Divisione Regionale 2 Luzzara supera 76-59 la Go Basket, trascinata dai 19 punti di Corradini; colpo esterno della seconda squadra di Castelnovo Monti, invece, che passa 55-45 sul campo dell’Arbor con 13 punti dell’eterno Mallon.