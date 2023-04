Serie C Femminile, Playoff La sorprendente Go Basket se la vedrà con Granarolo

Tempo di playoff per la Serie C femminile. La neonata Go Basket, frutto della collaborazione fra Puianello e Scandiano per permettere alla giovani di far esperienza in un campionato senior, si è piazzata quarta in regular season a sole due vittorie dalla vetta. Le ragazze di coach Olivari ora se la vedranno con il Granarolo: andata domenica in terra felsinea, ritorno giovedì a Puianello. Quinto posto per l’Arbor: la band di coach Tagliavini incrocerà le armi con Ravenna. Infine la Virtus Casalgrande ha terminato ottava, ultimo utile per strappare il pass per la post season ma affronterà Faenza, indiziata numero uno per il salto in serie B.

c.c.