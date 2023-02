Serie C Gold La Bmr è inarrestabile, arriva il 15° hurrà di fila

La Bmr Basket 2000 (34) prosegue la corsa al vertice nel campionato di C Gold regolando in casa i bolognesi del CMP Global Basket (14) e centrando la 15^ vittoria di fila: al PalaRegnani finisce 89-57 per la capolista, che piazza una decisa accelerazione nel secondo quarto per poi dilagare nel finale, trascinata dai 24 punti di capitan Magni. Nel prossimo turno sfida esterna a Fidenza, scivolata a -6 dalla vetta perdendo a Castel San Pietro.

Quarto hurrà consecutivo per la Dilplast Clevertech Montecchio (20), che consolida la sesta piazza violando il campo dei Baskers Forlimpopoli (14) per 80 a 55: nelle fila biancoblu l’MVP è l’esperto Paulig, 26 punti, miglior realizzatore di giornata della categoria. Trasferta da dimenticare, infine, per l’E80 Group Castelnovo Monti (14): opposta al fanalino di coda Molinella (8), cede 76-69 e prosegue nel periodo no. Inutili i 15 punti di Sieiro ed i 14 di Bravi.