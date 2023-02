Serie C Silver Correggio cade, si riapre la corsa al primo posto

Primo stop interno stagionale per la Pallacanestro Correggio (38), che cade 77-68 al PalaPietri contro Lugo (24) confermando il momento non certo brillante e riaprendo la corsa per il primo posto, dal momento che il CVD Casalecchio è salito a sole 4 lunghezze.

Bene l’Emil Gas Scandiano (30), che sul campo sempre insidioso di Bertinoro regola 70-66 i padroni di casa del Gaetano Scirea (10), mettendo in evidenza capitan Astolfi, autore di 25 punti.

Colpo grosso della Rebasket (22), che doma 73-72 all’Arena Sport la resistenza della Virtus Medicina (32), terza forza del torneo, grazie al canestro a pochi secondi dalla sirena di Rovatti (14), il migliore dei suoi insieme a Bertolini (15) e Musia (14).

Colpo esterno anche per la Pallacanestro Novellara (26), che consolida il sesto posto violando 101-97 il campo del Magik Parma (30): la trasferta d’oltre Enza viene decisa da un super Folloni, MVP con 33 punti all’attivo.