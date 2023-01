Serie C Silver L’Emil Gas batte Ferrara e sale al quarto posto

Il vittorioso 71-63 nel recupero casalingo contro la Pallacanestro 4 Torri Ferrara (6) permette all’Emil Gas Scandiano (22) di agganciare il CVD Casalecchio al quarto posto della graduatoria di Serie C Silver: al PalaRegnani, dopo il 49 pari del 30’, è decisivo l’ultimo quarto, con capitan Astolfi (29 punti) e Caiti (15) protagonisti indiscussi. Questa sera si torna subito in campo per la seconda giornata di ritorno e, nell’anticipo delle 21, la Rebasket (14) prova a ripartire dopo 2 sconfitte di fila sul parquet bolognese di San Pietro in Casale, dov’è ospite del Veni Basket (16).