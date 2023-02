Serie C, sotto la neve Guastalla doma a fatica i Lupi Reggiani

In molti paesi d’Europa il rugby si ferma d’inverno; in Italia invece vive soprattutto d’inverno e questo crea giornate da ricordare come quella di domenica, nel derby di C tra Lupi Reggiani e Guastalla. A Iano, sul campo dei Lupi, i reggiani in maglia bluazzurra e i guastallesi a righe bianche e rosse si sono affrontati sotto il nevischio, quello gelido e umido che ghiaccia la canottiera. Il clima “da lupi” e il sapore di derby hanno portato la squadra del capoluogo a sfiorare la prima vittoria della stagione, ma alla fine i fluviali sono riusciti a spuntarla, per un nonnulla: 5-7 con meta di Cosimo Liaci per i Lupi, guidati da Leaega, e di Maicol Mancino per i guastallesi, allenati da Giulio Boni.