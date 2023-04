Serie D, poule retrocessione Nubilaria e Cavriago a caccia di punti per la salvezza

Anticipi casalinghi per due reggiane di Serie D, impegnate alle 21,15 nella penultima giornata della poule retrocessione.

Vittoria d’obbligo per il Nubilaria (10), impegnato al PalaMalagoli con il fanalino Atletico Borgo Panigale (2), già retrocesso, Mariani Cerati e compagni cercano due punti utili ad agguantare il quarto posto e provare a evitare i playout.

Nello stesso girone l’SB Cavriago (12) ha 2 punti in più e ospita a Villa Sesso la Polisportiva Stella Rimini (10), guidata in panchina dall’ex centro della Pallacanestro Reggiana Roberto Casoli: gli uomini di Croci, in caso di vittoria, farebbero un bel passo avanti verso la salvezza, ma devono limitare la guardia Fornaciari (15,1).